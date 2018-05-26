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Всі основні криптовалюти
зросли в ціні

Всі основні криптовалюти зросли в ціні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:33

Всі основні криптовалюти зросли в ціні

Пропонуємо до обговорення:
5 з 5 основних за обсягом капіталізації криптовалют дорожчають в середу.

Дивися повний текст Всі основні криптовалюти зросли в ціні.
R2
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