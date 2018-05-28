Український ринок має певний потенціал та інтерес для Applе.
Дивися повний текст Христина Волощук: Apple Pay в Україні. Чому це важливо для нашої країни?.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 12:43
Христина Волощук: Apple Pay в Україні. Чому це важливо...
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Дивися повний текст Христина Волощук: Apple Pay в Україні. Чому це важливо для нашої країни?.
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