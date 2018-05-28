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Христина Волощук: Apple Pay в
Україні. Чому це важливо...

Христина Волощук: Apple Pay в Україні. Чому це важливо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:43

Христина Волощук: Apple Pay в Україні. Чому це важливо...

Пропонуємо до обговорення:
Український ринок має певний потенціал та інтерес для Applе.

Дивися повний текст Христина Волощук: Apple Pay в Україні. Чому це важливо для нашої країни?.
R2
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А в чем проблема обычной карточкой расплачиваться?
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