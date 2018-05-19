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Відкрито нове родовище
газу в Харківській області

Відкрито нове родовище газу в Харківській області
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:52

Відкрито нове родовище газу в Харківській області

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на офіційному сайті Укргазвидобування.

Дивися повний текст Відкрито нове родовище газу в Харківській області.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:52

Одна из крупнейших украинских теплоэлектроцентралей Харьковская ТЭЦ-5 остановила свою работу из-за отсутствия газа.
Об этом во вторник агентству УНН сообщили в пресс-службе станции.
"Харьковская ТЭЦ-5 пока не работает. Она прекратила работу согласно сообщению об ограничении газоснабжения. То есть в связи с отсутствием газа", - сказано в сообщении.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:24

Интересно, на кого это месторождение перепишут?
gh78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:39

Мне вот больше интересно - не сланцевый ли это газ??? Если сланцевый, то хана земле в Харьковской области.
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:49

Re: Відкрито нове родовище газу в Харківській області

  сова написав:не сланцевый ли это газ??? Если сланцевый, то хана земле в Харьковской области.

Нет не сланцевый и да от сланцевого газа "хана" бывает только у московитских пропагандосов, так как сланец конкурент газпромовскому газу.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:58

  сова написав:Мне вот больше интересно - не сланцевый ли это газ??? Если сланцевый, то хана земле в Харьковской области.

Сланцевый разрыв используют в ссср с 70-х годов. То что газпром поливал черным пиаром, он сам давно использует, просто пытается в соседних странах держать зависимость от своего газа. Мифы про хана земле - выковыренная из носа миллера и пуйла чушь.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:49

  locustsucol написав:
  сова написав:Мне вот больше интересно - не сланцевый ли это газ??? Если сланцевый, то хана земле в Харьковской области.

Сланцевый разрыв используют в ссср с 70-х годов. То что газпром поливал черным пиаром, он сам давно использует, просто пытается в соседних странах держать зависимость от своего газа. Мифы про хана земле - выковыренная из носа миллера и пуйла чушь.
Зачем Вы это ботам объясняете?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:56

Re: відкрито

  Джон написав:не сланцевый и да от сланцевого газа "хана" бывает только

Добытчики сланцевого газа ушли из Украины.
sal
 
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