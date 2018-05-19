Про це йдеться на офіційному сайті Укргазвидобування.
Дивися повний текст Відкрито нове родовище газу в Харківській області.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:52
Відкрито нове родовище газу в Харківській області
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відкрито нове родовище газу в Харківській області.
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:52
Одна из крупнейших украинских теплоэлектроцентралей Харьковская ТЭЦ-5 остановила свою работу из-за отсутствия газа.
Об этом во вторник агентству УНН сообщили в пресс-службе станции.
"Харьковская ТЭЦ-5 пока не работает. Она прекратила работу согласно сообщению об ограничении газоснабжения. То есть в связи с отсутствием газа", - сказано в сообщении.
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:39
Мне вот больше интересно - не сланцевый ли это газ??? Если сланцевый, то хана земле в Харьковской области.
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:49
Re: Відкрито нове родовище газу в Харківській області
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:58
Сланцевый разрыв используют в ссср с 70-х годов. То что газпром поливал черным пиаром, он сам давно использует, просто пытается в соседних странах держать зависимость от своего газа. Мифы про хана земле - выковыренная из носа миллера и пуйла чушь.
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:49
Зачем Вы это ботам объясняете?
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:56
Re: відкрито
|