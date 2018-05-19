Відкрито нове родовище газу в Харківській області

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Одна из крупнейших украинских теплоэлектроцентралей Харьковская ТЭЦ-5 остановила свою работу из-за отсутствия газа. Об этом во вторник агентству УНН сообщили в пресс-службе станции. "Харьковская ТЭЦ-5 пока не работает. Она прекратила работу согласно сообщению об ограничении газоснабжения. То есть в связи с отсутствием газа", - сказано в сообщении.
сова написав:Мне вот больше интересно - не сланцевый ли это газ??? Если сланцевый, то хана земле в Харьковской области.
Сланцевый разрыв используют в ссср с 70-х годов. То что газпром поливал черным пиаром, он сам давно использует, просто пытается в соседних странах держать зависимость от своего газа. Мифы про хана земле - выковыренная из носа миллера и пуйла чушь.
сова написав:Мне вот больше интересно - не сланцевый ли это газ??? Если сланцевый, то хана земле в Харьковской области.
Сланцевый разрыв используют в ссср с 70-х годов. То что газпром поливал черным пиаром, он сам давно использует, просто пытается в соседних странах держать зависимость от своего газа. Мифы про хана земле - выковыренная из носа миллера и пуйла чушь.
sal написав:Одна из крупнейших украинских теплоэлектроцентралей Харьковская ТЭЦ-5 остановила свою работу из-за отсутствия газа. Об этом во вторник агентству УНН сообщили в пресс-службе станции. "Харьковская ТЭЦ-5 пока не работает. Она прекратила работу согласно сообщению об ограничении газоснабжения. То есть в связи с отсутствием газа", - сказано в сообщении.
Подтверждаю, сам второй день без горячей воды, а была бы зима соответственно был бы и без отопления. Когда запустят ТЭЦ-5 не известно. Сказали, что из-за задолженностей населения не за что закупать топливо для ТЭЦ, и нечем рассчитываться за затраченную ТЭЦ электроэнергию. Если до зимы ситуация не изменится, то будет весело.