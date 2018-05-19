|
|
|
Відкрито нове родовище газу в Харківській області
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 тра, 2018 22:36
Правдоруб написав:
Подтверждаю, сам второй день без горячей воды, а была бы зима соответственно был бы и без отопления. Когда запустят ТЭЦ-5 не известно. Сказали, что из-за задолженностей населения не за что закупать топливо для ТЭЦ, и нечем рассчитываться за затраченную ТЭЦ электроэнергию. Если до зимы ситуация не изменится, то будет весело.
бойлер купи, вот тебе и горячая вода, кстати получается дешевле, а отопление - так если еще поднимут - н кой оно такое надо, проще конвектором обогреваться, тоже дешевле будет
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 103
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 00:14
75stasstas75 написав:
бойлер купи, вот тебе и горячая вода, кстати получается дешевле, а отопление - так если еще поднимут - н кой оно такое надо, проще конвектором обогреваться, тоже дешевле будет
У меня есть бойлер, и я уже подробно расписывал, что при нормальном использовании оного вместо горячей воды получается 800 кВт+ в месяц за электричество. Бойлер- это столитровый электрочайник, который палит жуткое количество электричества. Он нужен или на экономный расход, так чисто руки помыть и душем ополоснуться, ну или на экстренные случаи. А вот с отсутствием отопления, нагревать всю квартиру конвекторами дороже намного будет, да и хрен проводка выдержит если все такое исполнять начнут. И что значит на кой оно надо? Отказаться от него в высотном доме не получится, всё равно счета и штрафы приходить будут пока до суда не дойдет.
-
Правдоруб
-
-
- Повідомлень: 721
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|