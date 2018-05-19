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Відкрито нове родовище
газу в Харківській області

Відкрито нове родовище газу в Харківській області
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 22:36

  Правдоруб написав: Подтверждаю, сам второй день без горячей воды, а была бы зима соответственно был бы и без отопления. Когда запустят ТЭЦ-5 не известно. Сказали, что из-за задолженностей населения не за что закупать топливо для ТЭЦ, и нечем рассчитываться за затраченную ТЭЦ электроэнергию. Если до зимы ситуация не изменится, то будет весело.

бойлер купи, вот тебе и горячая вода, кстати получается дешевле, а отопление - так если еще поднимут - н кой оно такое надо, проще конвектором обогреваться, тоже дешевле будет
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 00:14

  75stasstas75 написав: бойлер купи, вот тебе и горячая вода, кстати получается дешевле, а отопление - так если еще поднимут - н кой оно такое надо, проще конвектором обогреваться, тоже дешевле будет

У меня есть бойлер, и я уже подробно расписывал, что при нормальном использовании оного вместо горячей воды получается 800 кВт+ в месяц за электричество. Бойлер- это столитровый электрочайник, который палит жуткое количество электричества. Он нужен или на экономный расход, так чисто руки помыть и душем ополоснуться, ну или на экстренные случаи. А вот с отсутствием отопления, нагревать всю квартиру конвекторами дороже намного будет, да и хрен проводка выдержит если все такое исполнять начнут. И что значит на кой оно надо? Отказаться от него в высотном доме не получится, всё равно счета и штрафы приходить будут пока до суда не дойдет.
Правдоруб
 
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