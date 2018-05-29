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В Україні пустять з молотка конфіскований у Росії літак...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:35
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба аукціону.
Дивися повний текст В Україні пустять з молотка конфіскований у Росії літак Boeing
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R2
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:35
заголовок такой эпический, а в итоге как всегда - пшик...
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Cactus
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:50
Cactus написав:
заголовок такой эпический, а в итоге как всегда - пшик...
Ну,Трансаэро, банкрот. Возможно долг аэропорту еще больше...Правда не ясно состояние самолета, год выпуска, еще окажется ,что цена - баснословная...
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laa1999
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