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В Україні пустять з молотка
конфіскований у Росії літак...

В Україні пустять з молотка конфіскований у Росії літак...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:35

В Україні пустять з молотка конфіскований у Росії літак...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба аукціону.

Дивися повний текст В Україні пустять з молотка конфіскований у Росії літак Boeing.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:35

заголовок такой эпический, а в итоге как всегда - пшик...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:50

  Cactus написав:заголовок такой эпический, а в итоге как всегда - пшик...

Ну,Трансаэро, банкрот. Возможно долг аэропорту еще больше...Правда не ясно состояние самолета, год выпуска, еще окажется ,что цена - баснословная...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:00

  laa1999 написав: Ну,Трансаэро, банкрот. Возможно долг аэропорту еще больше...Правда не ясно состояние самолета, год выпуска, еще окажется ,что цена - баснословная...

Цена с бошльшой вероятностью адекватная, инача бы этим не занимался частный исполнитель судебного решения.
locustsucol
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