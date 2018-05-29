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Китай планує реалізувати в
Україні проект з виробництва...

Китай планує реалізувати в Україні проект з виробництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:44

Китай планує реалізувати в Україні проект з виробництва...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні створено робочу групу, яка опрацьовує можливості розробки спільного з Китаєм пілотного проекту з виробництва біогазу.

Дивися повний текст Китай планує реалізувати в Україні проект з виробництва біогазу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:44

Так це шо- з гівна газ? Та краще тоді кацапурскій
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:52

Оцэвжедило я только на этом форуме с десяток крупных месторождений биогаза насчитал.
vitali_kalinin
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