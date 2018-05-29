В Україні створено робочу групу, яка опрацьовує можливості розробки спільного з Китаєм пілотного проекту з виробництва біогазу.
Дивися повний текст Китай планує реалізувати в Україні проект з виробництва біогазу.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:44
Китай планує реалізувати в Україні проект з виробництва...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай планує реалізувати в Україні проект з виробництва біогазу.
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:52
Оцэвжедило я только на этом форуме с десяток крупных месторождений биогаза насчитал.
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