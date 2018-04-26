В Україні створено робочу групу, яка опрацьовує можливості розробки спільного з Китаєм пілотного проекту з виробництва біогазу.
Дивися повний текст Китай планує реалізувати в Україні проект з виробництва біогазу.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:44
Китай планує реалізувати в Україні проект з виробництва...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай планує реалізувати в Україні проект з виробництва біогазу.
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:54
Re: Китай планує
А большой ли проект?
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:40
Если послушать переможные СМИ, то Китай у нас каждые три месяца что-то планирует. То метро на Троещину, то завод построить, то выращивать чего-то там.
А по факту складывается впечатление, что о своих собственных планах в Украине китайцы даже не догадываются
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