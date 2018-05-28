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"Газпрому" почали стягувати
2,6 млрд дол - Порошенко

"Газпрому" почали стягувати 2,6 млрд дол - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:36

"Газпрому" почали стягувати 2,6 млрд дол - Порошенко

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на офіційному сайті Адміністрації президента.

Дивися повний текст "Газпрому" почали стягувати 2,6 млрд дол - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:36

Еще не взыскали, а премии себе уже выписали.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:47

Это еще один шаг в повышении надежности Украины, как поставщика газа в Европу.
dvery1
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:58

Теперь запануем?
NoNaMe
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:37

Похоже с газотранспортной системой мы покончим на год раньше, чем планировалось
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:03

Еще не все зрадофилы отметились, странно.

И, главное, нет песней про "хахлы без газа замерзнут", что-то поменялось в методичках?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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