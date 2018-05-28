Про це повідомляється на офіційному сайті Адміністрації президента.
Дивися повний текст "Газпрому" почали стягувати 2,6 млрд дол - Порошенко.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 14:36
"Газпрому" почали стягувати 2,6 млрд дол - Порошенко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Газпрому" почали стягувати 2,6 млрд дол - Порошенко.
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:47
Это еще один шаг в повышении надежности Украины, как поставщика газа в Европу.
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:37
Похоже с газотранспортной системой мы покончим на год раньше, чем планировалось
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:03
Еще не все зрадофилы отметились, странно.
И, главное, нет песней про "хахлы без газа замерзнут", что-то поменялось в методичках?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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