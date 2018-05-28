"Газпрому" почали стягувати 2,6 млрд дол - Порошенко

Додано: Сер 30 тра, 2018 16:03

Еще не все зрадофилы отметились, странно.



И, главное, нет песней про "хахлы без газа замерзнут", что-то поменялось в методичках?

Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...