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Угорщина просить створити
робочу групу для угорської...

Угорщина просить створити робочу групу для угорської...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:58

Угорщина просить створити робочу групу для угорської...

Пропонуємо до обговорення:
У групу повинні входити керівники міністерств, відповідальні за іноземні справи і освіту

Дивися повний текст Угорщина просить створити робочу групу для угорської меншини в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:58

На йух. Что венгры сделали для украинцев или других меньшинств?
bogdanfc
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Ну как просит. Кому и такое обращение это просьбы. Но некоротые по другому не понимают.
vitali_kalinin
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