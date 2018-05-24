У групу повинні входити керівники міністерств, відповідальні за іноземні справи і освіту
Дивися повний текст Угорщина просить створити робочу групу для угорської меншини в Україні.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 14:58
Угорщина просить створити робочу групу для угорської...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Угорщина просить створити робочу групу для угорської меншини в Україні.
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:51
Ну как просит. Кому и такое обращение это просьбы. Но некоротые по другому не понимают.
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