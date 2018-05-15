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"Укртелеком" підвищить
вартість трьох тарифних планів

"Укртелеком" підвищить вартість трьох тарифних планів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:45

"Укртелеком" підвищить вартість трьох тарифних планів

Пропонуємо до обговорення:
"Укртелеком" підвищує вартість тарифних планів на послуги фіксованого телефонного зв'язку.

Дивися повний текст "Укртелеком" підвищить вартість трьох тарифних планів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:45

А потом по новостям будем смотреть как фонд Рината Леонидовича помогает жителям Донбасса.
Gútta cavát lapidém non ví, sed saépе cadéndo
(Капля долбит камень не силой, но частым падением)
horrr
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