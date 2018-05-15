"Укртелеком" підвищує вартість тарифних планів на послуги фіксованого телефонного зв'язку.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 15:45
"Укртелеком" підвищить вартість трьох тарифних планів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укртелеком" підвищить вартість трьох тарифних планів.
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:45
А потом по новостям будем смотреть как фонд Рината Леонидовича помогает жителям Донбасса.
Gútta cavát lapidém non ví, sed saépе cadéndo
(Капля долбит камень не силой, но частым падением)
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