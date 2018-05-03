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Кабмін пропонує Раді ратифікувати угоду про залучення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 15:55
Пропонуємо до обговорення:
Відповідний законопроект схвалено на засіданні Кабміну.
Дивися повний текст Кабмін пропонує Раді ратифікувати угоду про залучення €475 млн для закупівлі вертольотів
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Додано: Сер 30 тра, 2018 15:55
А что закупить у наших производителей нельзя? Или не интересно?
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otg
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Сер 30 тра, 2018 12:33
Джон
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