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Кабмін пропонує Раді ратифікувати
угоду про залучення...

Кабмін пропонує Раді ратифікувати угоду про залучення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:55

Кабмін пропонує Раді ратифікувати угоду про залучення...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний законопроект схвалено на засіданні Кабміну.

Дивися повний текст Кабмін пропонує Раді ратифікувати угоду про залучення €475 млн для закупівлі вертольотів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:55

А что закупить у наших производителей нельзя? Или не интересно?
otg
 
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