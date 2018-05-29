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Кабмін пропонує Раді ратифікувати
угоду про залучення...

Кабмін пропонує Раді ратифікувати угоду про залучення...
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:55

Кабмін пропонує Раді ратифікувати угоду про залучення...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний законопроект схвалено на засіданні Кабміну.

Дивися повний текст Кабмін пропонує Раді ратифікувати угоду про залучення €475 млн для закупівлі вертольотів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:55

А что закупить у наших производителей нельзя? Или не интересно?
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:03

  otg написав:А что закупить у наших производителей нельзя? Или не интересно?


Так у нас их вроде и нет. Была попытка типа лев-1 но судя по всему не серьезная.
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 30 тра, 2018 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:04

Приусов и оутлендерлв мало разбили?Неужели нет более необходимых статей расхода?Отдайте эти деньги на лечение онкологии.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 19:36

  Igorten написав:
  otg написав:А что закупить у наших производителей нельзя? Или не интересно?


Так у нас их вроде и нет. Была попытка типа лев-1 но судя по всему не серьезная.

Моторсич как то показывал свой вертолет.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 19:47

Re: Кабмін пропонує Раді ратифікувати угоду про залучення...

Раз кабмин считает,что надо закупить - значит надо! Им виднее. С каждого украинца( в т.ч. старики и младенцы) гривен по 500 на вертолеты - мелочь. Закупайте!
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:35

Это оплата Франции за "створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту", а не за вертолеты. Купили благосклонность с относительной пользой для себя. Так же покупали МАЗы у белорусов, технику у Поляков и турков.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:39

  myshapiton написав:Это оплата Франции за "створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту", а не за вертолеты. Купили благосклонность с относительной пользой для себя. Так же покупали МАЗы у белорусов, технику у Поляков и турков.
я тоже так подумал. Еще уголь в штатах та же история. Только благосклонность это хорошо, но что скажет внешнеторговый баланс? Да и поддерживать надо свой бизнес, а не зарубежный.
otg
 
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