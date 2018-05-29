Відповідний законопроект схвалено на засіданні Кабміну.
Дивися повний текст Кабмін пропонує Раді ратифікувати угоду про залучення €475 млн для закупівлі вертольотів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:55
Кабмін пропонує Раді ратифікувати угоду про залучення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пропонує Раді ратифікувати угоду про залучення €475 млн для закупівлі вертольотів.
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:03
Так у нас их вроде и нет. Была попытка типа лев-1 но судя по всему не серьезная.
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 30 тра, 2018 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:04
Приусов и оутлендерлв мало разбили?Неужели нет более необходимых статей расхода?Отдайте эти деньги на лечение онкологии.
Додано: Сер 30 тра, 2018 19:36
Додано: Сер 30 тра, 2018 19:47
Re: Кабмін пропонує Раді ратифікувати угоду про залучення...
Раз кабмин считает,что надо закупить - значит надо! Им виднее. С каждого украинца( в т.ч. старики и младенцы) гривен по 500 на вертолеты - мелочь. Закупайте!
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:35
Это оплата Франции за "створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту", а не за вертолеты. Купили благосклонность с относительной пользой для себя. Так же покупали МАЗы у белорусов, технику у Поляков и турков.
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:39
я тоже так подумал. Еще уголь в штатах та же история. Только благосклонность это хорошо, но что скажет внешнеторговый баланс? Да и поддерживать надо свой бизнес, а не зарубежный.
Зараз переглядають цей форум: meninniksp і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|