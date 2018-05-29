Про це повідомила прес-служба компанії.
Дивися повний текст "Нафтогаз" у червні планує почати закупівлю газу у українських приватних компаній.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 17:30
"Нафтогаз" у червні планує почати закупівлю газу у...
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Дивися повний текст "Нафтогаз" у червні планує почати закупівлю газу у українських приватних компаній.
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:30
никого не смущает, что собственный газ будут покупать по 264,4$ без НДС ???
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