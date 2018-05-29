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"Нафтогаз" у червні
планує почати закупівлю газу у...

"Нафтогаз" у червні планує почати закупівлю газу у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:30

"Нафтогаз" у червні планує почати закупівлю газу у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба компанії.

Дивися повний текст "Нафтогаз" у червні планує почати закупівлю газу у українських приватних компаній.
R2
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никого не смущает, что собственный газ будут покупать по 264,4$ без НДС ???
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В этой стране уже никого ничего не может смутить.
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ruvex
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