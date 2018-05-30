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У київському транспорті
запустили безкоштовний Wi-Fi

У київському транспорті запустили безкоштовний Wi-Fi
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:40

У київському транспорті запустили безкоштовний Wi-Fi

Пропонуємо до обговорення:
Станом на сьогодні вже в усіх одиницях наземного транспорту – автобусах, тролейбусах та трамваях – є безкоштовний Wi-Fi.

Дивися повний текст У київському транспорті запустили безкоштовний Wi-Fi.
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