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Олена Ісаєва: внутрішнє
шахрайство в компанії. Чи можна...

Олена Ісаєва: внутрішнє шахрайство в компанії. Чи можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:59

Олена Ісаєва: внутрішнє шахрайство в компанії. Чи можна...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія може втратити не тільки виручку і прибуток, але і репутацію, довіру клієнтів, партнерів, органів державної влади.

Дивися повний текст Олена Ісаєва: внутрішнє шахрайство в компанії. Чи можна його уникнути?.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:00

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