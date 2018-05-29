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Олена Ісаєва: внутрішнє шахрайство в компанії. Чи можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:59
Пропонуємо до обговорення:
Компанія може втратити не тільки виручку і прибуток, але і репутацію, довіру клієнтів, партнерів, органів державної влади.
Дивися повний текст Олена Ісаєва: внутрішнє шахрайство в компанії. Чи можна його уникнути?
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Додано: Сер 30 тра, 2018 18:00
"Доверяй, но проверяй"..
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