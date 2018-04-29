Арешт не вплине на проект Північний потік - 2.
Дивися повний текст Nord Stream 2 підтвердила арешт активів за позовом Нафтогазу.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 18:08
Nord Stream 2 підтвердила арешт активів за позовом Нафтогазу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Nord Stream 2 підтвердила арешт активів за позовом Нафтогазу.
Додано: Сер 30 тра, 2018 18:08
Яка сумна новина.
А как же рассказы "ну и что, ничего вы с нас не получите, ха-ха"? Опять что-то пошло не так?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 30 тра, 2018 18:28
Додано: Сер 30 тра, 2018 18:38
Додано: Сер 30 тра, 2018 19:34
Смотрим в статью:
В Украине народ к кисельТВ не особо привычен.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 30 тра, 2018 19:43
Как-то вопрос. А Украина уже получила все причитающиеся ей деньги по суду? А менеджеры Нафтогаза уже получили приемиальные? И сколько раз?
Подозреваю, что все выплаты пойдут на премии топ-менеджерам Нафтогаза......
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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