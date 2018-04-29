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Nord Stream 2 підтвердила арешт
активів за позовом Нафтогазу

Nord Stream 2 підтвердила арешт активів за позовом Нафтогазу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:08

Nord Stream 2 підтвердила арешт активів за позовом Нафтогазу

Пропонуємо до обговорення:
Арешт не вплине на проект Північний потік - 2.

Дивися повний текст Nord Stream 2 підтвердила арешт активів за позовом Нафтогазу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:08

Яка сумна новина.

А как же рассказы "ну и что, ничего вы с нас не получите, ха-ха"? Опять что-то пошло не так?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:28

  Sommer написав:Яка сумна новина. А как же рассказы "ну и что, ничего вы с нас не получите, ха-ха"? Опять что-то пошло не так?

Вообще то в источнике стоит , что нафтогаз подтверждает , что хочет что то там арестовать. Но в Украине народ и не такое схавает.
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:38

  repulse1815 написав: Вообще то в источнике стоит , что нафтогаз подтверждает , что хочет что то там арестовать. Но в Украине народ и не такое схавает.

"И не такое" - это в Украине чтоли всяких распятых мальчиков хавают 82% ? )) Зачем же так унижаться ))
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 19:34

  repulse1815 написав:
  Sommer написав:Яка сумна новина. А как же рассказы "ну и что, ничего вы с нас не получите, ха-ха"? Опять что-то пошло не так?

Вообще то в источнике стоит , что нафтогаз подтверждает , что хочет что то там арестовать. Но в Украине народ и не такое схавает.


Смотрим в статью:
Компания Nord Stream 2 AG, которая строит российский газопровод Северный поток – 2, подтвердила получение ордера на арест в связи с взысканием долга российской компании Газпром


В Украине народ к кисельТВ не особо привычен.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 19:43

Как-то вопрос. А Украина уже получила все причитающиеся ей деньги по суду? А менеджеры Нафтогаза уже получили приемиальные? И сколько раз?
Подозреваю, что все выплаты пойдут на премии топ-менеджерам Нафтогаза......
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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