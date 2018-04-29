Nord Stream 2 підтвердила арешт активів за позовом Нафтогазу
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Как-то вопрос. А Украина уже получила все причитающиеся ей деньги по суду? А менеджеры Нафтогаза уже получили приемиальные? И сколько раз? Подозреваю, что все выплаты пойдут на премии топ-менеджерам Нафтогаза......
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator написав:Как-то вопрос. А Украина уже получила все причитающиеся ей деньги по суду? А менеджеры Нафтогаза уже получили приемиальные? И сколько раз? Подозреваю, что все выплаты пойдут на премии топ-менеджерам Нафтогаза......
Премии для «Нафтогаза»: законно ли выписано вознаграждение за выигрыш в Стокгольме 30 мая 2018 ... «Если подходить к вопросу формально, то, скорее всего, премия была насчитана, законно. Наверняка в Положении компании такие моменты предусмотрены и прописаны. Но, поскольку «Нафтогаз» является акционерным обществом, где государство выступает единственным акционером, но не может вмешиваться в операционную деятельность компании, то выглядит так, что его сотрудники ведут себя как менеджмент частной корпорации. А это, мягко говоря, не совсем этично, учитывая наши реалии», – сказал Геннадий Дубов.
По его словам, сумму премии также насчитали не совсем корректно, исходя из 4,6 млрд долл., выигранных в арбитраже, хотя второе дело было проиграно на сумму более 2 млрд долл.
«Одно дело проиграли, одно – выиграли, но премия не с разницы, а с полной суммы второго дела», – отметил он. ... По словам Дубова, если бы у сотрудников «Нафтогаза» хватило наглости, то они могли бы насчитать премию от 85,1 млрд долл.
«При этом, непонятно, что именно делали сотрудники «Нафтогаза» для премии в 45,6 млн долл., если они для суда нанимали юристов норвежской юридической компании «Wikborg, Rein & Co DA Advokatfirma» и оплатили ее услуги в сумме 25 млн евро?», – удивляется юрист. ...