Nord Stream 2 підтвердила арешт активів за позовом Нафтогазу

Додано: Сер 30 тра, 2018 18:08

Яка сумна новина.



А как же рассказы "ну и что, ничего вы с нас не получите, ха-ха"? Опять что-то пошло не так?

Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...