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Nord Stream 2 підтвердила арешт
активів за позовом Нафтогазу

Nord Stream 2 підтвердила арешт активів за позовом Нафтогазу
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:08

Nord Stream 2 підтвердила арешт активів за позовом Нафтогазу

Пропонуємо до обговорення:
Арешт не вплине на проект Північний потік - 2.

Дивися повний текст Nord Stream 2 підтвердила арешт активів за позовом Нафтогазу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:08

Яка сумна новина.

А как же рассказы "ну и что, ничего вы с нас не получите, ха-ха"? Опять что-то пошло не так?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:28

  Sommer написав:Яка сумна новина. А как же рассказы "ну и что, ничего вы с нас не получите, ха-ха"? Опять что-то пошло не так?

Вообще то в источнике стоит , что нафтогаз подтверждает , что хочет что то там арестовать. Но в Украине народ и не такое схавает.
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:38

  repulse1815 написав: Вообще то в источнике стоит , что нафтогаз подтверждает , что хочет что то там арестовать. Но в Украине народ и не такое схавает.

"И не такое" - это в Украине чтоли всяких распятых мальчиков хавают 82% ? )) Зачем же так унижаться ))
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 19:34

  repulse1815 написав:
  Sommer написав:Яка сумна новина. А как же рассказы "ну и что, ничего вы с нас не получите, ха-ха"? Опять что-то пошло не так?

Вообще то в источнике стоит , что нафтогаз подтверждает , что хочет что то там арестовать. Но в Украине народ и не такое схавает.


Смотрим в статью:
Компания Nord Stream 2 AG, которая строит российский газопровод Северный поток – 2, подтвердила получение ордера на арест в связи с взысканием долга российской компании Газпром


В Украине народ к кисельТВ не особо привычен.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 19:43

Как-то вопрос. А Украина уже получила все причитающиеся ей деньги по суду? А менеджеры Нафтогаза уже получили приемиальные? И сколько раз?
Подозреваю, что все выплаты пойдут на премии топ-менеджерам Нафтогаза......
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 22:04

  locustsucol написав: "И не такое" - это в Украине чтоли всяких распятых мальчиков хавают 82% ? )) Зачем же так унижаться ))

Успокоилась! Ни кто ни кому ни чего не заплатит. Люди отмывают бабло через всяких юристов , а тупому электорату впаривают очередную перемогу.
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 22:15

  rotator написав:Как-то вопрос. А Украина уже получила все причитающиеся ей деньги по суду? А менеджеры Нафтогаза уже получили приемиальные? И сколько раз?
Подозреваю, что все выплаты пойдут на премии топ-менеджерам Нафтогаза......

Премии для «Нафтогаза»: законно ли выписано вознаграждение за выигрыш в Стокгольме
30 мая 2018
...
«Если подходить к вопросу формально, то, скорее всего, премия была насчитана, законно. Наверняка в Положении компании такие моменты предусмотрены и прописаны. Но, поскольку «Нафтогаз» является акционерным обществом, где государство выступает единственным акционером, но не может вмешиваться в операционную деятельность компании, то выглядит так, что его сотрудники ведут себя как менеджмент частной корпорации. А это, мягко говоря, не совсем этично, учитывая наши реалии», – сказал Геннадий Дубов.

По его словам, сумму премии также насчитали не совсем корректно, исходя из 4,6 млрд долл., выигранных в арбитраже, хотя второе дело было проиграно на сумму более 2 млрд долл.

«Одно дело проиграли, одно – выиграли, но премия не с разницы, а с полной суммы второго дела», – отметил он.
...
По словам Дубова, если бы у сотрудников «Нафтогаза» хватило наглости, то они могли бы насчитать премию от 85,1 млрд долл.

«При этом, непонятно, что именно делали сотрудники «Нафтогаза» для премии в 45,6 млн долл., если они для суда нанимали юристов норвежской юридической компании «Wikborg, Rein & Co DA Advokatfirma» и оплатили ее услуги в сумме 25 млн евро?», – удивляется юрист.
...

https://ru.slovoidilo.ua/2018/05/30/nov ... -stokgolme
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 08:24

  rotator написав:Как-то вопрос. А Украина уже получила все причитающиеся ей деньги по суду? А менеджеры Нафтогаза уже получили приемиальные? И сколько раз?
Подозреваю, что все выплаты пойдут на премии топ-менеджерам Нафтогаза......


эти все получат как положено, хотя непонятно за что, ведь в суде интересы нафтогаза предстваляла норвежская юридическая компания, которой уже заплатили за услуги больше 30 лямов, но то такэ ведь талантливым реформаторам нужно кому майбах на новый сменить, а кому жену на роды в штаты отправить или очередную хатынку где-то за пределами "незалэжной" прикупить... главное лохам про очередную перемогу побольше лапши навешать, чтобы по миру сильно не разбегались :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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