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Nord Stream 2 підтвердила арешт активів за позовом Нафтогазу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:45
Задача стать владельцем Северного Потока. Теперь нужно пускать на тормоза все попытки Газпрома пойти на мировую или заплатить деньги.
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