RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Nord Stream 2 підтвердила арешт
активів за позовом Нафтогазу

Nord Stream 2 підтвердила арешт активів за позовом Нафтогазу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:45

Задача стать владельцем Северного Потока. Теперь нужно пускать на тормоза все попытки Газпрома пойти на мировую или заплатить деньги.
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2486
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: meninniksp і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МВФ не схвалив пропозиції "Нафтогазу" щодо перегляду...
R2 » Пон 14 тра, 2018 18:17
8 433
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 тра, 2018 21:47
warlamp
Гаазький арбітраж виніс рішення за позовом "Еверест...
R2 » Чет 10 тра, 2018 12:01
5 246
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 тра, 2018 18:31
Sommer
Коломойський програв "Нафтогазу" в Лондоні. Може...
R2 » Нед 29 кві, 2018 21:38
1 148
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 кві, 2018 21:38
buratinyo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56550)
31.05.2018 12:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.