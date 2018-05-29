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Кабмін може за місяць розв'язати проблему "єврономерів"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 тра, 2018 20:19
Пропонуємо до обговорення:
Глава уряду зазначив, що зараз вирішення питання авто з іноземною реєстрацією - в компетенції Верховної Ради.
Дивися повний текст Кабмін може за місяць розв'язати проблему "єврономерів" - Гройсман
.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 20:20
Готовьтесь, европеяне !
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