Глава уряду зазначив, що зараз вирішення питання авто з іноземною реєстрацією - в компетенції Верховної Ради.
Дивися повний текст Кабмін може за місяць розв'язати проблему "єврономерів" - Гройсман.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 20:19
Кабмін може за місяць розв'язати проблему "єврономерів"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін може за місяць розв'язати проблему "єврономерів" - Гройсман.
Додано: Сер 30 тра, 2018 21:06
Re: Кабмін може за місяць розв'язати проблему "єврономерів".
ну если всё так просто, так решай.
а пока одни разговоры.
сегодня ради прикола ехал и считал евромашины в Харькове.
за пару км в центре города получилось больше, чем на донецких и луганских номерах.
Додано: Сер 30 тра, 2018 21:36
Как главную проблему решить,и уменьшить акциз - так умных сразу нету!
Что-то этот директор рынка часто мелькать начал, в Президенты готовится?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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