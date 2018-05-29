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Кабмін може за місяць розв'язати
проблему "єврономерів"...

Кабмін може за місяць розв'язати проблему "єврономерів"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 20:19

Кабмін може за місяць розв'язати проблему "єврономерів"...

Пропонуємо до обговорення:
Глава уряду зазначив, що зараз вирішення питання авто з іноземною реєстрацією - в компетенції Верховної Ради.

Дивися повний текст Кабмін може за місяць розв'язати проблему "єврономерів" - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 20:20

Готовьтесь, европеяне !
Ukrnalogi
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 21:06

Re: Кабмін може за місяць розв'язати проблему "єврономерів".

ну если всё так просто, так решай.
а пока одни разговоры.
сегодня ради прикола ехал и считал евромашины в Харькове.
за пару км в центре города получилось больше, чем на донецких и луганских номерах.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 21:36

Как главную проблему решить,и уменьшить акциз - так умных сразу нету!
Что-то этот директор рынка часто мелькать начал, в Президенты готовится?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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