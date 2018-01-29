Про це на брифінгу у Києві повідомив глава СБУ Василь Грицак.
Дивися повний текст Бабченко виявився живим (оновлюється).
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Додано: Сер 30 тра, 2018 21:32
Бабченко виявився живим (оновлюється)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бабченко виявився живим (оновлюється).
Додано: Сер 30 тра, 2018 21:32
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1578583855586923&set=a.249085051870150.47674.100003059702914&type=3&theater
Додано: Сер 30 тра, 2018 21:34
Re: бабченко
Зачем европейцев напугали?
Додано: Сер 30 тра, 2018 23:25
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 31 тра, 2018 01:52
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