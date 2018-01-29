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Бабченко виявився
живим (оновлюється)

Бабченко виявився живим (оновлюється)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 21:32

Бабченко виявився живим (оновлюється)

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу у Києві повідомив глава СБУ Василь Грицак.

Дивися повний текст Бабченко виявився живим (оновлюється).
R2
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sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 21:34

Re: бабченко

Зачем европейцев напугали?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 23:25

  sal написав:Зачем европейцев напугали?

С чего это вы - европейцы?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 01:52

  Sommer написав:
  sal написав:Зачем европейцев напугали?

С чего это вы - европейцы?

А у них всегда "с подвыподвертом". Даже машка с грустной лошадкой почему то обиделись :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 07:53

  Sommer написав:
  sal написав:Зачем европейцев напугали?

С чего это вы - европейцы?


Думаю угадал контекст фразы, рекомендую перестать прогуливать уроки географии.
Igorten
 
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