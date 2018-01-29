Бабченко виявився живим (оновлюється)

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p_a_l написав:Вчера утром первый раз увидел инфу по поводу убийства http://www.dsnews.ua/static/files/galle ... shot29.png и думаю, кому это в голову пришло фоткать сразу после выстрелов? Лысина то розовая. Хорошо что комет не оставил, так бы провалил такую спецоперацию. Бедное СБУ. Пудры не нашлось.
Но новостям "умер в машине скорой помощи", потому лысина вполне может быть розовой.
Пиар высших лиц государства как и самого "пострадавшего" видится глупостью и пахнет дешевой театральщиной. Достаточно почитать что пишут по этому поводу заграничные друзья, а они в свем мнении достаточно едины - вреда больше чем пользы.
Igorten написав:Пиар высших лиц государства как и самого "пострадавшего" видится глупостью и пахнет дешевой театральщиной. Достаточно почитать что пишут по этому поводу заграничные друзья, а они в свем мнении достаточно едины - вреда больше чем пользы.
-Какая польза от этой картины? - От этой картины большая польза. Она дырку на стене закрывает. (Простоквашино)