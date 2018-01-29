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Бабченко виявився
живим (оновлюється)

Бабченко виявився живим (оновлюється)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:08

Ему бы внешность менять и документы, а он в телевизоре рисуется. Заказчиков дразнит.
olegpm16
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:19

Re: виявився

  olegpm16 написав:в телевизоре рисуется. Заказчиков дразнит.

Заказчики Г. повязаны
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:21

Re: живим

  mister-svet написав:Главарь больше всех пиарится

Пока распиарился этот еБабченко. только зачем?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:38

  p_a_l написав:Вчера утром первый раз увидел инфу по поводу убийства http://www.dsnews.ua/static/files/galle ... shot29.png
Зображення
и думаю, кому это в голову пришло фоткать сразу после выстрелов? Лысина то розовая. Хорошо что комет не оставил, так бы провалил такую спецоперацию.
Бедное СБУ. Пудры не нашлось.

Но новостям "умер в машине скорой помощи", потому лысина вполне может быть розовой.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:41

Дотянули до дня выступления в ООН и поездки Порошенко в Германию, а потом оживили. Скоро превзойдут своего учителя.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:43

Такой же сюжет в фильме Фантомас. И комиссар Жюф чем то похож.
dvery1
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:45

Спит журналист с невестой. В середине сна снимает маску и говорит:"Я фантомас". Невеста снимает маску и говорит:"А Я комиссар Жюф".
dvery1
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:52

Re: оновлюється

  myshapiton написав:"умер в машине скорой помощи", потому лысина вполне может быть розовой.

Разные вещатели вещали по разному. кто следующий?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:02

Пиар высших лиц государства как и самого "пострадавшего" видится глупостью и пахнет дешевой театральщиной. Достаточно почитать что пишут по этому поводу заграничные друзья, а они в свем мнении достаточно едины - вреда больше чем пользы.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:13

  Igorten написав:Пиар высших лиц государства как и самого "пострадавшего" видится глупостью и пахнет дешевой театральщиной. Достаточно почитать что пишут по этому поводу заграничные друзья, а они в свем мнении достаточно едины - вреда больше чем пользы.

-Какая польза от этой картины? - От этой картины большая польза. Она дырку на стене закрывает. (Простоквашино)
dvery1
 
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  #<12
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