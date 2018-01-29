Бабченко виявився живим (оновлюється)

Pegasmaster написав:
доказательств полно
Откуда вам известно про доказательства?
Этот лысый товарищ Г. выдал версию, уже широко озвученную, к нему обратились товарищи из наших специальных структур с целью участвовать в спецоперации. После его согласия, дело пошло развиваться. В результате кураторы исчезли, товарищ Г. в кутузке, дело раскрыто.
После дела Савченко, я бы не считал, такую версию совсем уж анекдотичной.
Посмотрим. Вполне возможно, что это рука Путина. Но насчет полно доказательств, было бы интересно с ними ознакомиться, надеюсь хоть до суда это дело дойдет.
Но вот действительно анекдот, это фотография 20-летней давности, которая доступна только врагам, предъявленная киллеру. Типа враги не могут нагуглить хороших цветных фотографий, свеженьких, когда уже Бабченко лысоват, а не молод и с длинными волосами.