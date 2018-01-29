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Бабченко виявився
живим (оновлюється)

Бабченко виявився живим (оновлюється)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:30

Re: Бабченко виявився живим (оновлюється)

  Igorten написав:Пиар высших лиц государства как и самого "пострадавшего" видится глупостью и пахнет дешевой театральщиной. Достаточно почитать что пишут по этому поводу заграничные друзья, а они в свем мнении достаточно едины - вреда больше чем пользы.

заказчик преступления задержан, доказательств полно.
а то, что кто-то кукарекать раньше времени начал, ну так они ж привыкли проявлять обеспокоенность и ничего не делать. переживут как-то.
даже наверно тексты заготовлены на разные уровни обеспокоенности. реагируют молниеносно, как собаки павлова.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:55

Pegasmaster Как деньги и помощь так "любi друзi", как что не так так "собаки Павлова" :) Узнаю наших граждан ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:23

Re: рыба

  Pegasmaster написав:заказчик преступления задержан, доказательств полно.
а то, что кто-то кукарекать раньше времени начал, ну так они ж привыкли проявлять обеспокоенность и ничего не делать. переживут как-то

А кто заказчик? крупная рыба
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:42

  Pegasmaster написав:доказательств полно


Откуда вам известно про доказательства?
Этот лысый товарищ Г. выдал версию, уже широко озвученную, к нему обратились товарищи из наших специальных структур с целью участвовать в спецоперации. После его согласия, дело пошло развиваться. В результате кураторы исчезли, товарищ Г. в кутузке, дело раскрыто.

После дела Савченко, я бы не считал, такую версию совсем уж анекдотичной.
Посмотрим. Вполне возможно, что это рука Путина. Но насчет полно доказательств, было бы интересно с ними ознакомиться, надеюсь хоть до суда это дело дойдет.

Но вот действительно анекдот, это фотография 20-летней давности, которая доступна только врагам, предъявленная киллеру. Типа враги не могут нагуглить хороших цветных фотографий, свеженьких, когда уже Бабченко лысоват, а не молод и с длинными волосами.
freeze
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