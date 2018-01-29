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Бабченко виявився живим (оновлюється)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:30
Igorten написав:
Пиар высших лиц государства как и самого "пострадавшего" видится глупостью и пахнет дешевой театральщиной. Достаточно почитать что пишут по этому поводу заграничные друзья, а они в свем мнении достаточно едины - вреда больше чем пользы.
заказчик преступления задержан, доказательств полно.
а то, что кто-то кукарекать раньше времени начал, ну так они ж привыкли проявлять обеспокоенность и ничего не делать. переживут как-то.
даже наверно тексты заготовлены на разные уровни обеспокоенности. реагируют молниеносно, как собаки павлова.
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Pegasmaster
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Додано: Чет 31 тра, 2018 11:55
Pegasmaster
Как деньги и помощь так "любi друзi", как что не так так "собаки Павлова"
Узнаю наших граждан
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Igorten
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:23
Pegasmaster написав:
заказчик преступления задержан, доказательств полно.
а то, что кто-то кукарекать раньше времени начал, ну так они ж привыкли проявлять обеспокоенность и ничего не делать. переживут как-то
А кто заказчик? крупная рыба
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sal
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:42
Pegasmaster написав:
доказательств полно
Откуда вам известно про доказательства?
Этот лысый товарищ Г. выдал версию, уже широко озвученную, к нему обратились товарищи из наших специальных структур с целью участвовать в спецоперации. После его согласия, дело пошло развиваться. В результате кураторы исчезли, товарищ Г. в кутузке, дело раскрыто.
После дела Савченко, я бы не считал, такую версию совсем уж анекдотичной.
Посмотрим. Вполне возможно, что это рука Путина. Но насчет полно доказательств, было бы интересно с ними ознакомиться, надеюсь хоть до суда это дело дойдет.
Но вот действительно анекдот, это фотография 20-летней давности, которая доступна только врагам, предъявленная киллеру. Типа враги не могут нагуглить хороших цветных фотографий, свеженьких, когда уже Бабченко лысоват, а не молод и с длинными волосами.
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freeze
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:52
sal написав:
А кто заказчик? крупная рыба
Олег Попов
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Додано: Чет 31 тра, 2018 13:10
freeze написав:
насчет полно доказательств, было бы интересно с ними ознакомиться, надеюсь хоть до суда это дело дойдет.
А долго еще Володьке Рубану с Надеждой сидеть?
когда суд да дело будут
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sal
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:51
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Igorten
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:55
Igorten написав:
Как деньги и помощь так "любi друзi", как что не так так "собаки Павлова" Узнаю наших граждан
хз, мне никто деньги не давал и помощь не оказывал.
а общая обеспокоенность каких-то чиновников мне слабо помогает.
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Pegasmaster
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:58
freeze написав:
После дела Савченко, я бы не считал, такую версию совсем уж анекдотичной.
Посмотрим. Вполне возможно, что это рука Путина. Но насчет полно доказательств, было бы интересно с ними ознакомиться, надеюсь хоть до суда это дело дойдет.
соседняя новостьhttps://news.finance.ua/ru/news/-/42731 ... -babchenko
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Pegasmaster
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:58
Pegasmaster написав:
хз, мне никто деньги не давал и помощь не оказывал.
а общая обеспокоенность каких-то чиновников мне слабо помогает.
Специально для вас скинул ссылку выше ...
Хотя с таким "энтузиазмом" вам и до Бабченко дела не должно быть как и к стране, а вот государство Ваш пофигизм оценит, оно на таких и держится.
Востаннє редагувалось Igorten
в Чет 31 тра, 2018 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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