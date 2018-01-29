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Бабченко виявився
живим (оновлюється)

Бабченко виявився живим (оновлюється)
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:59

Re: Бабченко виявився живим (оновлюється)

  sal написав:А кто заказчик? крупная рыба

некто семён семёныч горбунков.
в материалах дела фигурирует, как гражданин "Г".
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:04

Re: некто

  Pegasmaster написав:семён семёныч горбунков.
в материалах дела фигурирует, как гражданин "Г".

Уровень президента. иначе провалилось бы
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:06

Re: Бабченко виявився живим (оновлюється)

  Igorten написав:Хотя с таким "энтузиазмом" вам и до Бабченко дела не должно быть как и к стране.

вас это не должно волновать.
есть ли мне дело до кого-то или чего-то.
а вам, вероятно, было бы лучше, если бы его убили. ведь это же необъятное, 100500 раз паханное поле для критики спецслужб.
но вы не сдаётесь, даже позитив с дерьмом мешаете.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:13

  Pegasmaster написав:
  Igorten написав:Хотя с таким "энтузиазмом" вам и до Бабченко дела не должно быть как и к стране.

вас это не должно волновать.
есть ли мне дело до кого-то или чего-то.
а вам, вероятно, было бы лучше, если бы его убили. ведь это же необъятное, 100500 раз паханное поле для критики спецслужб.
но вы не сдаётесь, даже позитив с дерьмом мешаете.


Если бы внимательно читали, а не страдали, то заметили бы, что я ни разу не критиковал работу СБУ, я не понимаю сумашедшего пиара на этом, тем более с учетом возможных последствий и массы других нераскрытых дел.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:14

Re: вероятно

  Pegasmaster написав:было бы лучше, если бы его убили. ведь это же необъятное, 100500 раз

Большинству не было и нет ни какого дела до некоего Б.
И тут бац - вроде поражение.. и молниеносная победа! СБУ, президент и пр. Шо то було?
Задержания/шоу министров/насировых даже с вертолетами уже не то? кто им тексты пишет
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:43

  sal написав: Большинству не было и нет ни какого дела до некоего Б. И тут бац - вроде поражение.. и молниеносная победа! СБУ, президент и пр. Шо то було? Задержания/шоу министров/насировых даже с вертолетами уже не то? кто им тексты пишет

А, что он курит? Представьте!
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:49

  sal написав:
  Pegasmaster написав:было бы лучше, если бы его убили. ведь это же необъятное, 100500 раз

Большинству не было и нет ни какого дела до некоего Б.
И тут бац - вроде поражение.. и молниеносная победа! СБУ, президент и пр. Шо то було?
Задержания/шоу министров/насировых даже с вертолетами уже не то? кто им тексты пишет


Шо, рве пукан? А чого? Звичайна для силовиків операція. Спіймали на гарячому для того щоб довести вину.
Всім процвітання!
Первый
 
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