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Бабченко виявився живим (оновлюється)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:59
sal написав:
А кто заказчик? крупная рыба
некто семён семёныч горбунков.
в материалах дела фигурирует, как гражданин "Г".
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Pegasmaster
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:04
Pegasmaster написав:
семён семёныч горбунков.
в материалах дела фигурирует, как гражданин "Г".
Уровень президента. иначе провалилось бы
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sal
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:06
Igorten написав:
Хотя с таким "энтузиазмом" вам и до Бабченко дела не должно быть как и к стране.
вас это не должно волновать.
есть ли мне дело до кого-то или чего-то.
а вам, вероятно, было бы лучше, если бы его убили. ведь это же необъятное, 100500 раз паханное поле для критики спецслужб.
но вы не сдаётесь, даже позитив с дерьмом мешаете.
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Pegasmaster
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:13
Pegasmaster написав: Igorten написав:
Хотя с таким "энтузиазмом" вам и до Бабченко дела не должно быть как и к стране.
вас это не должно волновать.
есть ли мне дело до кого-то или чего-то.
а вам, вероятно, было бы лучше, если бы его убили. ведь это же необъятное, 100500 раз паханное поле для критики спецслужб.
но вы не сдаётесь, даже позитив с дерьмом мешаете.
Если бы внимательно читали, а не страдали, то заметили бы, что я ни разу не критиковал работу СБУ, я не понимаю сумашедшего пиара на этом, тем более с учетом возможных последствий и массы других нераскрытых дел.
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Igorten
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:14
Pegasmaster написав:
было бы лучше, если бы его убили. ведь это же необъятное, 100500 раз
Большинству не было и нет ни какого дела до некоего Б.
И тут бац - вроде поражение.. и молниеносная победа! СБУ, президент и пр. Шо то було?
Задержания/шоу министров/насировых даже с вертолетами уже не то? кто им тексты пишет
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sal
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:43
sal написав:
Большинству не было и нет ни какого дела до некоего Б. И тут бац - вроде поражение.. и молниеносная победа! СБУ, президент и пр. Шо то було? Задержания/шоу министров/насировых даже с вертолетами уже не то? кто им тексты пишет
А, что он курит? Представьте!
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dvery1
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:49
sal написав: Pegasmaster написав:
было бы лучше, если бы его убили. ведь это же необъятное, 100500 раз
Большинству не было и нет ни какого дела до некоего Б.
И тут бац - вроде поражение.. и молниеносная победа! СБУ, президент и пр. Шо то було?
Задержания/шоу министров/насировых даже с вертолетами уже не то? кто им тексты пишет
Шо, рве пукан? А чого? Звичайна для силовиків операція. Спіймали на гарячому для того щоб довести вину.
Всім процвітання!
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