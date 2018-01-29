И теперь кремлеботы бегают по темам и стонут, что это "фейковые новости" и "нельзя же так".
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Додано: Чет 31 тра, 2018 17:02
И теперь кремлеботы бегают по темам и стонут, что это "фейковые новости" и "нельзя же так".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 31 тра, 2018 17:36
После такого громкого провала "спецоперации" Васёк с Югиком должны уйти в отставку, по крайней мере, так поступают все опозорившиеся европейские чиновники. Возможно кадровые перестановки, а вовсе не разоблачение путинских киллеров, и было на самом деле хитрым планом операции.
Додано: Чет 31 тра, 2018 17:40
Re: Бабченко виявився живим (оновлюється)
Блин..ну я бы понял, если бы "поймали" какого-нибудь Петра Николаевича Иванова. Но агент ФСБ Борис Львович Герман..хоть бы уже балалайку ему дали что ли..
Додано: Чет 31 тра, 2018 17:43
Как стало известно, "заказчик" - СБУ, "килер" - эсбэушник. Посредник Герман - лопух, рывший другому яму, и не желавший делиться доходами от своей предпринимательской деятельности с нужными людьми.
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