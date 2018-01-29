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Бабченко виявився
живим (оновлюється)

Бабченко виявився живим (оновлюється)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:02

  Amid написав:А ведь всё шло как по маслу: убитый - российский оппозиционер, убийца - АТОшник, кремлёвские консервы затянули песню про "шлейф трупов за Порошенко" и "бесполезных силовиков, которые только и могут, что на колени патриотов ставить".
А потом оказалось, что это было не масло, а вазелин.


И теперь кремлеботы бегают по темам и стонут, что это "фейковые новости" и "нельзя же так".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:36

После такого громкого провала "спецоперации" Васёк с Югиком должны уйти в отставку, по крайней мере, так поступают все опозорившиеся европейские чиновники. Возможно кадровые перестановки, а вовсе не разоблачение путинских киллеров, и было на самом деле хитрым планом операции.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:40

Re: Бабченко виявився живим (оновлюється)

Блин..ну я бы понял, если бы "поймали" какого-нибудь Петра Николаевича Иванова. Но агент ФСБ Борис Львович Герман..хоть бы уже балалайку ему дали что ли..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:43

  Pegasmaster написав:
  sal написав:А кто заказчик? крупная рыба

некто семён семёныч горбунков.
в материалах дела фигурирует, как гражданин "Г".

Как стало известно, "заказчик" - СБУ, "килер" - эсбэушник. Посредник Герман - лопух, рывший другому яму, и не желавший делиться доходами от своей предпринимательской деятельности с нужными людьми.
https://112.ua/glavnye-novosti/sud-nazv ... 47841.html
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:45

Re: Бабченко виявився живим (оновлюється)

  Sommer написав:И теперь кремлеботы бегают по темам и стонут, что это "фейковые новости" и "нельзя же так".

раша и её иностранное отделение пропаганды канал "рашатудей" врёт 24 часа в сутки, но что-то незаметно реакции мирового журналистского сообщества.
  warlamp написав:Как стало известно, "заказчик" - СБУ, "килер" - эсбэушник. Посредник Герман - лопух, рывший другому яму, и не желавший делиться доходами от своей предпринимательской деятельности с нужными людьми.

1.меньше всего стоит доверять ватному каналу 112. а особенно владимиру бойко, т.к. он ватный ***.
2.я считаю, что версия с семёном семёновичем горбунковым намного лучше :)
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:58

  Pegasmaster написав:
  Sommer написав:И теперь кремлеботы бегают по темам и стонут, что это "фейковые новости" и "нельзя же так".

раша и её иностранное отделение пропаганды канал "рашатудей" врёт 24 часа в сутки, но что-то незаметно реакции мирового журналистского сообщества.


Почему же. Глубокая озабоченность(tm).
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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