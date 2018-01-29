Бабченко виявився живим (оновлюється)

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Amid написав:А ведь всё шло как по маслу: убитый - российский оппозиционер, убийца - АТОшник, кремлёвские консервы затянули песню про "шлейф трупов за Порошенко" и "бесполезных силовиков, которые только и могут, что на колени патриотов ставить". А потом оказалось, что это было не масло, а вазелин.
И теперь кремлеботы бегают по темам и стонут, что это "фейковые новости" и "нельзя же так".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
После такого громкого провала "спецоперации" Васёк с Югиком должны уйти в отставку, по крайней мере, так поступают все опозорившиеся европейские чиновники. Возможно кадровые перестановки, а вовсе не разоблачение путинских киллеров, и было на самом деле хитрым планом операции.
Sommer написав:И теперь кремлеботы бегают по темам и стонут, что это "фейковые новости" и "нельзя же так".
раша и её иностранное отделение пропаганды канал "рашатудей" врёт 24 часа в сутки, но что-то незаметно реакции мирового журналистского сообщества.
warlamp написав:Как стало известно, "заказчик" - СБУ, "килер" - эсбэушник. Посредник Герман - лопух, рывший другому яму, и не желавший делиться доходами от своей предпринимательской деятельности с нужными людьми.
1.меньше всего стоит доверять ватному каналу 112. а особенно владимиру бойко, т.к. он ватный ***. 2.я считаю, что версия с семёном семёновичем горбунковым намного лучше
Pegasmaster написав: раша и её иностранное отделение пропаганды канал "рашатудей" врёт 24 часа в сутки, но что-то незаметно реакции мирового журналистского сообщества. 1.меньше всего стоит доверять ватному каналу 112. а особенно владимиру бойко, т.к. он ватный ***. 2.я считаю, что версия с семёном семёновичем горбунковым намного лучше
Ну это не совсем "рашатудей": https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-44313095; http://www.dw.com/uk/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%94-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96-%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0/a-44015016
Sommer написав:И теперь кремлеботы бегают по темам и стонут, что это "фейковые новости" и "нельзя же так".
раша и её иностранное отделение пропаганды канал "рашатудей" врёт 24 часа в сутки, но что-то незаметно реакции мирового журналистского сообщества.
warlamp написав:Как стало известно, "заказчик" - СБУ, "килер" - эсбэушник. Посредник Герман - лопух, рывший другому яму, и не желавший делиться доходами от своей предпринимательской деятельности с нужными людьми.
1.меньше всего стоит доверять ватному каналу 112. а особенно владимиру бойко, т.к. он ватный ***. 2.я считаю, что версия с семёном семёновичем горбунковым намного лучше
112 канал уже больше года отжали у плохого собственника в пользу одного из членов нынешней стратегической семереки. Старый собственник вынужден был бежать .
СБУ заперечила, що Цимбалюк є «убивцею» журналіста Бабченка 31 травня, 2018 Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська заперечила інформацію про те, що учасник бойових дій на Донбасі, волонтер Олексій Цимбалюк є виконавцем «убивства».
Про це вона сказала у коментарі Громадському.
«Це якась хвора людина. Не поширюйте дешевих фейків. На заборі люди можуть будь-що написати», — заявила Гітлянська. ...
Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер" "единственного негосударственного предприятия по производству оружия" на Украине (сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО, Именно его оптика стоит стоит на винтовках наших снайперов) заказал убийство Бабченка у Алексея Цымбалюка, который состоит в Правом секторе. Покушение на убийство Бабченко является одним из элементов операции российских спецслужб, направленной на физическое уничтожение граждан России, которые были вынуждены покинуть территорию страны и проживать на Украине, в ЕС и других государствах, заявил на брифинге Грицак. СБУ жгите еще.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.