Основним ринком збуту виступила Білорусь.
Дивися повний текст В Україні експорт капусти досяг рекорду за 7 років.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 22:22
В Україні експорт капусти досяг рекорду за 7 років
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Дивися повний текст В Україні експорт капусти досяг рекорду за 7 років.
Додано: Сер 30 тра, 2018 22:23
В этом году экспорт многих сельскохозяйственных культур бьёт рекорды. Украина сделали аграрной страной, что и требовалось ЕС.
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