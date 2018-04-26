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В Україні експорт капусти
досяг рекорду за 7 років

В Україні експорт капусти досяг рекорду за 7 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 22:22

В Україні експорт капусти досяг рекорду за 7 років

Пропонуємо до обговорення:
Основним ринком збуту виступила Білорусь.

Дивися повний текст В Україні експорт капусти досяг рекорду за 7 років.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 22:23

В этом году экспорт многих сельскохозяйственных культур бьёт рекорды. Украина сделали аграрной страной, что и требовалось ЕС.
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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