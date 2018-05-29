З подачі Мін'юсту готується оновлення податкового законодавства.
Дивися повний текст Мін'юст планує надати податкову знижку на середню освіту.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 22:56
Мін'юст планує надати податкову знижку на середню освіту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мін'юст планує надати податкову знижку на середню освіту.
Додано: Сер 30 тра, 2018 22:56
Петренко уже и налогами с финансами распоряжается? Удивительная некомпетентность для человека занимающего кресло как-никак министра. Петренко, а не желаете ли к примеру поучаствовать во взыскании долгов с газпрома или ещё чем полезным заняться? Да и с законами Украины неплохо бы познакомиться.
Додано: Сер 30 тра, 2018 23:38
Re: Мін'юст планує надати податкову знижку на середню освіту
В Киеве понаоткрывали тьму приватных садиков, лицеев с преподаванием на иностранных языках, там оплата в месяц более штуки баксов, дети в 5 лет уже шпарят на всех языках как на родном, теперь держава будет платить бизнесменам за обучение детей нашей "элиты", у них что, уже все взятки закончились? Податковый кредит - 15% от контракта за обучение в ВУЗе уже давно выплачивают, а теперь будет ещё платить за обучение в частных садиках, на курсах,в лицеях... Это ж сколько миллионов ежемесячно будет возвращать бюджет далеко не бедным людям? Может, там есть ограничение в выплате, зафиксирована некая максимальная сумма? Ведь бюджет не резиновый. У нашей "элиты" дети занимаются сразу в нескольких местах, ежедневно, после школы, лицея ещё несколько занятий - и спортом и на курсах всевозможных, а обучение дорогое, иностранный язык - 500 грн за 2 часа. Похоже, получится ситуация - семья у которой нет денег платить за курсы, или ребёнок учится в недорогом садике, получит от государства льготу, к примеру 10% от 1000 - 100 грн., а депутат получит 10% от 1000 дол. - 100 дол. за обучение дитяти. А может там планируют сделать льготу в 20%? В результате таких налоговых льгот в держбюджете дырочка больше не станет?
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