Ще одним пунктом сприяння молодим сім'ям буде виплата дотацій для молодих сімей
Дивися повний текст При народженні дитини видаватимуть спеціальний бебі-бокс від держави.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 23:19
При народженні дитини видаватимуть спеціальний бебі-бокс...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст При народженні дитини видаватимуть спеціальний бебі-бокс від держави.
Додано: Сер 30 тра, 2018 23:20
Т.е. молодая мама, нанимает няню, платит ей 8к зп в мес официально., а ей за это в начале следующего года компенсируют 1,5к... (ну там вопросы по мелочи, что бы платить 8к, нужно их где-то взять. + "на проживание"А это доход. Т.е. субсидия в"-"). Ну и няня заплатит ЕСВ + какой-нить единый или подоходный или %.
Но идея, в принципе хорошая :). Но это не точно...
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:30
Что за поток сознания? Там черным по белому написано - 1,5 тыс. ЕЖЕМЕСЯЧНО.
Какое еще "проживание"? Какие 8 тыс.? Зачем это все выдумывать?
Это будет отличная работа для пенсионеров и молодежи. Там наверняка будет гибкий график и неполный рабочий день (а иначе и быть не может). Свои 2-3 тыс. на карманные получат.
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:58
Re: спеціальний
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