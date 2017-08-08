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При народженні дитини видаватимуть
спеціальний бебі-бокс...

При народженні дитини видаватимуть спеціальний бебі-бокс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 23:19

При народженні дитини видаватимуть спеціальний бебі-бокс...

Пропонуємо до обговорення:
Ще одним пунктом сприяння молодим сім'ям буде виплата дотацій для молодих сімей

Дивися повний текст При народженні дитини видаватимуть спеціальний бебі-бокс від держави.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 23:20

Т.е. молодая мама, нанимает няню, платит ей 8к зп в мес официально., а ей за это в начале следующего года компенсируют 1,5к... (ну там вопросы по мелочи, что бы платить 8к, нужно их где-то взять. + "на проживание"А это доход. Т.е. субсидия в"-"). Ну и няня заплатит ЕСВ + какой-нить единый или подоходный или %.
Но идея, в принципе хорошая :). Но это не точно...
layer80
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:30

  layer80 написав:Т.е. молодая мама, нанимает няню, платит ей 8к зп в мес официально., а ей за это в начале следующего года компенсируют 1,5к... (ну там вопросы по мелочи, что бы платить 8к, нужно их где-то взять. + "на проживание"А это доход. Т.е. субсидия в"-"). Ну и няня заплатит ЕСВ + какой-нить единый или подоходный или %.
Но идея, в принципе хорошая :). Но это не точно...

Что за поток сознания? Там черным по белому написано - 1,5 тыс. ЕЖЕМЕСЯЧНО.
Какое еще "проживание"? Какие 8 тыс.? Зачем это все выдумывать?
Это будет отличная работа для пенсионеров и молодежи. Там наверняка будет гибкий график и неполный рабочий день (а иначе и быть не может). Свои 2-3 тыс. на карманные получат.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:58

Re: спеціальний

  myshapiton написав:Это будет отличная работа для пенсионеров и молодежи. Там наверняка будет гибкий график и неполный рабочий день (а иначе и быть не может). Свои 2-3 тыс. на карманные получат.

Будет или есть? когда будет
sal
 
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