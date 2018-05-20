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Український позашляховик
продаватимуть скрізь, де є...

Український позашляховик продаватимуть скрізь, де є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 06:08

Український позашляховик продаватимуть скрізь, де є...

Пропонуємо до обговорення:
Український всюдихід Thor запущений в серійне виробництво і вже непогано продається. Зараз його конструктори шукають вихід на ринок Європи. Про це Autonews.ua розповіли творці всюдихода.

Дивися повний текст Український позашляховик продаватимуть скрізь, де є погані дороги (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 06:09

Перевернуться нефиг делать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 07:38

Это страшилище еще и ездит! А чисто украинским будет - переднее стекло! :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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