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Український позашляховик продаватимуть скрізь, де є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 тра, 2018 06:08
Пропонуємо до обговорення:
Український всюдихід Thor запущений в серійне виробництво і вже непогано продається. Зараз його конструктори шукають вихід на ринок Європи. Про це Autonews.ua розповіли творці всюдихода.
Дивися повний текст Український позашляховик продаватимуть скрізь, де є погані дороги (відео)
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R2
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Додано: Чет 31 тра, 2018 06:09
Перевернуться нефиг делать.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 09:44
от цікаво, про його російського близнюка Шерп ви такої ж думки?
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Taras Rudko
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Додано: Чет 31 тра, 2018 11:32
Он лучше российского:
160 л.с. против 60 л.с. у россиян
коробка автомат
нормальные сидения с пятиточечным ремнем
редукторы вместо цепей в приводе колес
цельный композитный монокок вместо алюминия
полноценная внутренняя отделка
короче, готовый экспортный продукт
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myshapiton
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Додано: Чет 31 тра, 2018 11:50
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Додано: Чет 31 тра, 2018 17:04
Более чем уверен, что зрадофилы это проигнорируют и будут увлеченно стонать об экспорте капусты.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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