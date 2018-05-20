Український позашляховик продаватимуть скрізь, де є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 06:08
Пропонуємо до обговорення:
Український всюдихід Thor запущений в серійне виробництво і вже непогано продається. Зараз його конструктори шукають вихід на ринок Європи. Про це Autonews.ua розповіли творці всюдихода.
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Український позашляховик продаватимуть скрізь, де є погані дороги (відео)
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R2
Робот новин
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Додано: Чет 31 тра, 2018 06:09
Перевернуться нефиг делать.
p_a_l
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Додано: Чет 31 тра, 2018 09:44
от цікаво, про його російського близнюка Шерп ви такої ж думки?
Taras Rudko
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Додано: Чет 31 тра, 2018 11:32
Он лучше российского:
160 л.с. против 60 л.с. у россиян коробка автомат нормальные сидения с пятиточечным ремнем редукторы вместо цепей в приводе колес цельный композитный монокок вместо алюминия полноценная внутренняя отделка короче, готовый экспортный продукт
myshapiton
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Додано: Чет 31 тра, 2018 11:50
myshapiton
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Додано: Чет 31 тра, 2018 17:04
Более чем уверен, что зрадофилы это проигнорируют и будут увлеченно стонать об экспорте капусты.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
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Додано: Чет 31 тра, 2018 21:02
Интересный вездеходик, да цена кусается- в базовой комплектации от $105000. За такие бабки можно купить б\у вертолёт Robinson R-22 вместе с пилотом.
https://ru.aircraft24.com/helicopter/ro ... 130209.htm
warlamp
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:22
Смешно, но это факт. Машинка действительно неразумно дорогая. Даже половина от нынешней цены как-то кусается.
На такое баловство можно было бы потратить где-то десятку баксов, лично мое мнение.
myshapiton
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