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Український позашляховик
продаватимуть скрізь, де є...

Український позашляховик продаватимуть скрізь, де є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 06:08

Український позашляховик продаватимуть скрізь, де є...

Пропонуємо до обговорення:
Український всюдихід Thor запущений в серійне виробництво і вже непогано продається. Зараз його конструктори шукають вихід на ринок Європи. Про це Autonews.ua розповіли творці всюдихода.

Дивися повний текст Український позашляховик продаватимуть скрізь, де є погані дороги (відео).
R2
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Перевернуться нефиг делать.
p_a_l
 
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от цікаво, про його російського близнюка Шерп ви такої ж думки?
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:32

Он лучше российского:
160 л.с. против 60 л.с. у россиян
коробка автомат
нормальные сидения с пятиточечным ремнем
редукторы вместо цепей в приводе колес
цельный композитный монокок вместо алюминия
полноценная внутренняя отделка

короче, готовый экспортный продукт
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:50

ШЕРП оказался украинским!!! ))))))
https://ru.tsn.ua/auto/obzory/vsya-prav ... =400466502
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:04

  myshapiton написав:ШЕРП оказался украинским!!! ))))))
https://ru.tsn.ua/auto/obzory/vsya-prav ... =400466502


Более чем уверен, что зрадофилы это проигнорируют и будут увлеченно стонать об экспорте капусты.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:02

Интересный вездеходик, да цена кусается- в базовой комплектации от $105000. За такие бабки можно купить б\у вертолёт Robinson R-22 вместе с пилотом.

https://ru.aircraft24.com/helicopter/ro ... 130209.htm
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:22

  warlamp написав:Интересный вездеходик, да цена кусается- в базовой комплектации от $105000. За такие бабки можно купить б\у вертолёт Robinson R-22 вместе с пилотом.

https://ru.aircraft24.com/helicopter/ro ... 130209.htm

Смешно, но это факт. Машинка действительно неразумно дорогая. Даже половина от нынешней цены как-то кусается.

На такое баловство можно было бы потратить где-то десятку баксов, лично мое мнение.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:39

"Украинский внедорожник будут продавать везде, где есть плохие дороги..." - теперь понятно, почему вездеходы продаются только в Украине, а не, как хотелось, в Северной Европе, Северной Америке и Австралии.
И чего только украинцы не придумают, лишь бы дороги не делать! :mrgreen:
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:50

  warlamp написав:"Украинский внедорожник будут продавать везде, где есть плохие дороги..." - теперь понятно, почему вездеходы продаются только в Украине, а не, как хотелось, в Северной Европе, Северной Америке и Австралии.


Сам выдумал? Или по-твоему Шерп по всему миру не продается?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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