Український позашляховик продаватимуть скрізь, де є...
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Он лучше российского: 160 л.с. против 60 л.с. у россиян коробка автомат нормальные сидения с пятиточечным ремнем редукторы вместо цепей в приводе колес цельный композитный монокок вместо алюминия полноценная внутренняя отделка
"Украинский внедорожник будут продавать везде, где есть плохие дороги..." - теперь понятно, почему вездеходы продаются только в Украине, а не, как хотелось, в Северной Европе, Северной Америке и Австралии. И чего только украинцы не придумают, лишь бы дороги не делать!
warlamp написав:"Украинский внедорожник будут продавать везде, где есть плохие дороги..." - теперь понятно, почему вездеходы продаются только в Украине, а не, как хотелось, в Северной Европе, Северной Америке и Австралии.
Сам выдумал? Или по-твоему Шерп по всему миру не продается?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...