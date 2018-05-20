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Український позашляховик
продаватимуть скрізь, де є...

Український позашляховик продаватимуть скрізь, де є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:47

  Sommer написав:
  warlamp написав:"Украинский внедорожник будут продавать везде, где есть плохие дороги..." - теперь понятно, почему вездеходы продаются только в Украине, а не, как хотелось, в Северной Европе, Северной Америке и Австралии.


Сам выдумал? Или по-твоему Шерп по всему миру не продается?

Читайте статью внимательно - построено 8, из них продано пять, и все в Украине.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 22:03

  warlamp написав:
  Sommer написав:
  warlamp написав:"Украинский внедорожник будут продавать везде, где есть плохие дороги..." - теперь понятно, почему вездеходы продаются только в Украине, а не, как хотелось, в Северной Европе, Северной Америке и Австралии.


Сам выдумал? Или по-твоему Шерп по всему миру не продается?

Читайте статью внимательно - построено 8, из них продано пять, и все в Украине.


Потому что серийное производство начато... правильно, совсем недавно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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