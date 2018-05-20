Український позашляховик продаватимуть скрізь, де є...

Читайте статью внимательно - построено 8, из них продано пять, и все в Украине.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:47
Читайте статью внимательно - построено 8, из них продано пять, и все в Украине.
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:03
Потому что серийное производство начато... правильно, совсем недавно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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